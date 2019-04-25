Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı

Balıkesir ve Bandırma'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aranan ve örgüt üyelerinin sohbet toplantılarına katıldıkları, HTS raporlarında örgütün yöneticileri ile irtibatlı oldukları, Bank Asya ve örgüte müzahir dernek kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli Bandırma''da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 öğretmen Balıkesir'de yakalandı.
Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.