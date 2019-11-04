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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Balıkesirde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İHA | 04.11.2019 - 21:42..
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

9 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Doktor ve Öğretmenlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan ve geç saatlere kadar sorguları süren şahıslardan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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