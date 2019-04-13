taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Balıkesir'de fuhuş operasyonu

Ahlak Büro amirliği ekipleri post makinesi ile taksitli fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenledi.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 18:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro amirliği ekipleri  "Son Durak" isimli operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 13 kadına işlem yapıldı. Fuhuş yapan kadınların nakit parası olmayan müşterilerine de pos makinesiyle taksit imkanı sağladığı tespit edildi.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu

Ekiplerin eş zamanlı fuhuş operasyonunda Kırgızistan, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan ile Türk vatandaşlarının arasında bulunduğu 13 kadın ve 42 şüpheli yakalandı.

33 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLEDİ

Ahlak Büro Amirliğine getirilerek sorguları gerçekleştirilen kadınların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı, yakalanan diğer 42 şüpheliden 33'ünün ise adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan kadınları fuhuş amaçlı pazarlayan kişilerin sosyal medya üzerinden müşterilere kadınların fotoğraflarını gönderdiği ve seçilen kadın üzerine fiyat anlaşması yaparak post makinesiyle taksit yaptığı tespit edildi.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu

Yapılan operasyonda kadınların üzerinden pos makinesi, 25 adet cep telefonu, 3 bin 900 dolar, 4 bin 925 Türk lirası, 870 somu (Kırgızistan parası) ve çok sayıda cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliye çıkarılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

219
Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

120
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

293
Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

352
Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

105
Aksaray'da kadın sürücü çarptığı şahsı ağır yaraladı

Aksaray'da kadın sürücü çarptığı şahsı ağır yaraladı

729
Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir