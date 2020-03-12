Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Adıyaman’da, genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla kurşun yağdırarak öldürdü. Polis, genç kızı ve olayı telefonla haber verdiği arkadaşını gözaltına aldı.

'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi, ülkede ölümlerin artmasına neden oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasından yararlanmak isteyen satıcılar, ürünlere astronomik oranda zamlar yaparak halkın çaresizliğinden yararlanmak için harekete geçti.

Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

Cinsel istismara ve tehditlere maruz kalan kız, annesiyle beraber yaşadığı yerden kaçarak dayısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hatay'da dayısı tarafından cinsel istismara uğradı

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Denizli’de baraj suları çekilince ortaya çıkan mezarlık

1967 yılında yapılan Derbent Barajı'nın suları altında kalan eski yerleşim yerindeki mezarlar, yıkılan yapılar ve cami minaresi kısmı kuraklık dolayısıyla sular çekilince gün yüzüne çıktı.