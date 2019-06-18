Balıkesir'de gazeteler sanat eserine dönüşüyor

İnternet medyasının gölgesinde kalan kağıt medyasında tirajlar düştü.

Gazeteler bir bir kapanmaya başladı.

Çıkan gazeteler de eskisi kadar okunmuyor.

Öyle ki gazeteler artık hediyelik eşya olmaya başladı.

GAZETELER SEPET OLDU



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açılan gazete dokuma atölyesi ile açılan kurslarda kendilerini geliştiren kadınlar, atık gazete kağıtlarından yaptıkları ürünleri günlük kullanıma kazandırıyor.

Sıfır atık projesi kapsamında uygulamayı sürdüren kadınlar hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gazete dokuma tekniği kullanılarak sepet, kapı süsü, avize gibi ürünler oluşturuluyor.





"GAZETE KAĞITLARINI GÜNLÜK HAYATA KAZANDIRIYORUZ"

Kursa olan ilgiden memnuniyetini dile getiren kurs hocaı Zehra Meydan, “Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi gazete dokuma atölyesindeyim. Sıfırı atık projesinde gazeteleri, dergileri, a4 kağıtları, yani kullanılmayacak hale gelen bütün ürünleri farklı şekillerde farklı modellerde hayata sunuyoruz. Belediyemizin bizlerden talebi üzerine doğal şehrin doğal bir simgesi olması adına sepetlerimiz var. Talep üzerine kurs açtık. Kırk öğrencimiz var. Haftada iki gün kurs veriyoruz. Artık plastikten ziyade doğal ürünlere yöneldik. Kaliteli ve düzgün ürünler çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi doğal gazete kağıtlarını sepet olarak, tepsi olarak, aksesuar olarak, kirli sepeti, fincanlar, ekmeklikler, kalemlikler, çanta her türlü alanda kullanılabilir hale getirdik” şeklinde konuştu.



