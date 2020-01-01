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Balıkesir’de gençlerin tartışması kanlı bitti

Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 01.01.2020 - 23:30..
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Sakarya Mahallesi’nde bir parkta oturan Mert Türküresin (22) ile S.S. (17) ve abisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeşten biri tarafından bıçakla darbe alan Mert Türküresin ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın ardından kardeşler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir’de gençlerin tartışması kanlı bitti

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