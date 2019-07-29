Balıkesir'de iş görüşmesinde hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaata gelen Bayram Sarı, günübirlik çalışmak için iş başvurusunda bulundu.
3. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ
İş yeri sahipleri, günübirlik ve sigortasız olarak işçi çalıştırmayacaklarını belirttikleri Bayram Sarı'nın başvurusunu reddetti. Ardından Sarı, inşaatta çalışan arkadaşlarını ziyaret etmek için çıktığı 3'üncü kattan zemine düştü. Olayı gören diğer işçiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sarı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.