Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

JANDARMA EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı.

Saldırıda 2 uzman çavuş yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ateş açan A.T. ve M.D. ile beraberindeki iki kişi araçla kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan askerler, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu belirlendi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralı uzman çavuşların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada "Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan iki uzman çavuşumuzun da sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir." dedi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.