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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

İHA | 29.12.2019 - 04:32..
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda Karacaören kırsal mahallesinde şüpheli 4 şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi elde edildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

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