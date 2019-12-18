Balıkesir'de kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında, fırıncılık yapan Mehmet Biçer (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KALBİNDEN VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti. Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ZANLININ ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir’e sevk edildi. Biçer'in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

CİNAT İLE İLGİLİ POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.