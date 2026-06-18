Balıkesir'de kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi sınırlarında bulunan Çaylak Şelalesi mevkisinde, gece saatlerinde yapılan kayıp kişi ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile K9 arama kurtarma timi, kaybolan şahsın bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, dere yatağı ve şelale çevresinde gece boyunca arama-tarama faaliyetlerini sürdürdü.

KIYAFETLERİ DERE KENARINDA BULUNDU

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kayıp vatandaşa ait olduğu değerlendirilen kıyafetleri dere yatağının kenarında buldu.

Bu bulgu üzerine şahsın suya girmiş olabileceği ihtimali güç kazanırken, arama faaliyetlerinin yönü de dere yatağı ve doğal su birikintilerine çevrildi. Bölgedeki tüm noktalar titizlikle incelenirken, su altı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara dahil edildi.

SU ALTI ARAMASINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kritik aşamaya geçen operasyon kapsamında itfaiye bünyesinde görev yapan su altı arama kurtarma dalgıçları, Çaylak Şelalesi üzerindeki doğal havuzda detaylı tarama gerçekleştirdi.

Yapılan dalışlar sonucunda ekipler, Ö.G. isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze güvenli alana alınırken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

SAVCILIK İNCELEMESİNİN ARDINDAN MORGA KALDIRILACAK

Hayatını kaybettiği belirlenen Ö.G.'nin cenazesinin, olay yerinde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacak incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak adli ve teknik incelemeler sonrasında netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.