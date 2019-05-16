Balıkesir’de kumar oynanan derneğe baskın

Karesi Eskikuyumcular Mahallesi’nde kumar oynatılan bir derneğe polis ekipleri operasyon düzenledi.

KUMAR OYNANAN DERNEĞİ POLİS BASTI

Balıkesir’de dernek adı altında faaliyet gösteren yere yapılan baskında İ.K., S.Ö., H.M. ve K.S. adlı 4 şahıs ’Kılıç’ tabir edilen kumar oyununu oynarken suçüstü yakalandı.

BORÇLARIN YAZILDIĞI AJANDAYA EL KOYULDU

Dernekte yapılan aramalarda toplam 2 bin 130 TL para, 170 adet pul, 13 adet taş, çok sayıda iskambil kağıdı ve borçların yazıldığı ajandalar el koyuldu.

Polis ekipleri 4 kişi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yaptı, 13 kişiye ise ’5326 sayılı kabahatler kanununa göre kumar oynamak’ suçundan 320 TL idari yaptırım uyguladı.



