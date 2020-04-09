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Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza

Korona tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira ceza verildi.

AA |
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Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Kozpınar Mahallesi'nde, B.Ö'ye ait kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi.

8 KİŞİYE 35 BİN LİRA CEZA

Kahvehaneye baskın yapan ekipler, İ.Y, S.B, E.Ö, E.C, Y.B, A.M.Ö, Ö.G. ve B.Ö'yü kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Ekipler, 8 kişiye "umumi hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 35 bin lira para cezası uyguladı.

Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza

KAHVE SAHİBİNE YASAL İŞLEM

İşletme sahibi B.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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