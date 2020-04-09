Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Kozpınar Mahallesi'nde, B.Ö'ye ait kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi.
8 KİŞİYE 35 BİN LİRA CEZA
Kahvehaneye baskın yapan ekipler, İ.Y, S.B, E.Ö, E.C, Y.B, A.M.Ö, Ö.G. ve B.Ö'yü kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Ekipler, 8 kişiye "umumi hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 35 bin lira para cezası uyguladı.
KAHVE SAHİBİNE YASAL İŞLEM
İşletme sahibi B.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.