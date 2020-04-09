Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza

1 Portakal kabuğundan maske yapıp Taksim'de dolaştı Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek yürüyen Ahmet Cemil, "Bu maske virüs geçirmez" dedi.

2 İtalya'da korona ölümleri 20 bine dayandı İtalya'da koroavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.

3 Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 908'e çıktı Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, bir günde 96 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi.

4 İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi Koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu, iyileşmesinin ardından işine döndü.

5 İngiltere'de koronadan 881 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu.

6 İpsala'da 760 bin tıbbi maske ele geçirildi Fransa'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramalarda binlerce maske ve dezenfektan bulundu.