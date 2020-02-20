Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı kameralara yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, içi dolu pazar arabasını bisiklet tamircisinin önüne bırakarak içeri girdi.

O sırada yoldan geçen bir kadın ise boşta duran pazar arabasını çalarak, gözden kayboldu.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE PAZAR ARABASINI BULAMADI

Bir süre sonra dışarı çıkan pazar arabasının sahibi, eşyalarının içinde olduğu arabanın yerinde olmadığını gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında