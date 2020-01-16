taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8779
Euro
6.5616
Altın
1557.01
Borsa
120938.78
Gram Altın
294.284
Bitcoin
50937.12

Balıkesir'de polis uygulamalarında 9 adet silah yakalandı

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

İHA | 16.01.2020 - 04:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalar neticesinde il merkezinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği, Gömeç ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ruhsatsız ateşli silah, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Balıkesir'de polis uygulamalarında 9 adet silah yakalandı

Balıkesir'de polis uygulamalarında 9 adet silah yakalandı

Balıkesir'de polis uygulamalarında 9 adet silah yakalandı

Balıkesir'de polis uygulamalarında 9 adet silah yakalandı

İlginizi Çekebilir
Yangında alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız öldü
İzmir'de 2 katlı ikamette meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Gaziantep'te maskeli gaspçı silahla vurularak öldürüldü
Gaziantep'te maskeli bir gaspçı silah vurulması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum’da bir araçta 14 kilogram afyon sakızı bulundu
Erzurum’da polis kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında bir aracın yakıt deposunda 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri
Tunceli'de 11 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, Dağıstan asıllı Rusya vatandaşı arkadaşı Z.A. ile görüşürken mobeseye yansıyan görüntülerine ulaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

199
Galatasaray Avrupa Kupası'nda Rytas'a yenildi

Galatasaray Avrupa Kupası'nda Rytas'a yenildi

5
Fatih Terim: Rizespor içeride zor takım

Fatih Terim: Rizespor içeride zor takım

12
Rusya'nın yeni başkan adayı açıklandı

Rusya'nın yeni başkan adayı açıklandı

2
Erzurum’da bir araçta 14 kilogram afyon sakızı bulundu

Erzurum’da bir araçta 14 kilogram afyon sakızı bulundu

1
Gaziantep'te maskeli gaspçı silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep'te maskeli gaspçı silahla vurularak öldürüldü

6
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir