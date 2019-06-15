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Balıkesir'de rekor sayıda haşhaş ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bigadiç ilçesinde yapılan operasyonla ele geçirilen 250 bin kök haşhaş bitkisine el konulurken, mera arazisini izinsiz kullanan şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 15.06.2019 - 12:42..
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve kontrolü amacıyla yapılan çalışmalarda, Bigadiç ilçesi Kadıköy mahallesinde yaşayan R.K. isimli şahsın; mera arazisine izinsiz olarak 250 bin kök haşhaş bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi.

BİTKİLERE EL KONULDU

Harekete geçen ekipler, R.K. isimli şüpheliyi gözaltına alırken bölgeye izinsiz olarak ekilen haşhaş bitkilerine, Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği'nce el konuldu.

Balıkesir'de 250 bin kök haşhaş ele geçirildi İZLE

BALIKESİR İÇİN REKOR SAYI

Arazinin eski haline dönüştürülmesine karar verilirken, 250 bin kök yasa dışı ekimin, Balıkesir için rekor sayı olduğu belirtildi.

Balıkesir'de rekor sayıda haşhaş ele geçirildi

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