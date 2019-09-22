Balıkesir'de sandalye kavgası: 1 ölü

Balıkesir'de sandalye kavgası bir kişinin ölümüne neden oldu.

SANDALYE İÇİN KAVGA ÇIKTI

Düğün sonrası Mehmet Erkan Akbaş, sandalyeleri toplamaya başladı. Sandalyede oturan gençlere kalkması için seslendiği esnada, gençler kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ile Akbaş ile münakaşaya başladı.

GÖĞSÜNE BIÇAK DARBESİ ALDI

Münakaşanın kızışması üzerine Mehmet Tahsin M., Mahmut Yasin M., Tolunay K., Emrah P. ve Onur K., Akbaş'ın üzerine yürüdü. Kavga sırasında Akbaş, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yer yığıldı.

BIÇAK YOL KENARINA ATILMIŞ BİR HALDE BULUNDU

Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Erkan Akbaş'ın uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve çağrı beklediği belirtilirken, suç aleti bıçak ise yol kenarına atılmış halde bulundu.

5 GÖZALTI

Olaya karışan Mehmet Tahsin M., Mahmut Yasin M., Tolunay K., Emrah P. ve Onur K., Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.