Balıkesir SEKA Fabrikası, 19 yılın ardından hurda kağıdı geri dönüştüren bir üretim altyapısı ile geri döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikanın ilk üretimine şahitlik etti.

"19 YIL SONRA BALIKESİR'DE TEKRAR KAĞIT ÜRETİLİYOR"

Ziyaret sonrasında müteşebbis firma yetkililerine teşekkür eden Varank, şunları söyledi;

"Balıkesir’de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabii ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon avro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz.

Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı ViDEO







"KAĞIT SEKTÖRÜNÜ STRATEJİK SEKTÖR İLAN ETTİK"

Biz yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istiyoruz. Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız.".





2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

1980 yılında üretime giren Balıkesir SEKA Fabrikası, 20 yıllık faaliyetini 2000 yılında sonlandırdı. Özelleştirme kapsamında 2003 yılında Albayrak Holding’e geçen fabrika, 10 yıl süren itiraz süreçleri nedeniyle işler hale gelemedi. 2013’te yeni bir fabrika için başlayan çalışmalar, 2019 yılında tamamlandı. Deneme üretimine başlayan fabrikada, oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle birlikte fabrikanın, 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.

Fabrikanın eski hali