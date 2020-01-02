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Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı

Balıkesir'de duvar dibine dökülen küller nedeniyle bir araç alev aldı.

İHA | 02.01.2020 - 23:58..
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Sokak’ta, bir evin duvar dibine kor halindeyken dökülen küller park halindeki otomobili alev almasına sebep oldu.

ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin arka tarafından başlayan yangın aracı sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında alev alan otomobilde, büyük oranda maddi hasar meydana gelirken ekipler, diğer iki otomobili de yanmaktan kurtardı.

Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı

Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı

Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı

Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı

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