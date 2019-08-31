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Balıkesir'de sokak hayvanlarını zehirlediler

Zehirli tavuk etiyle kedi köpek katliamı yapıldı. 40 sokak hayvanı telef oldu.

İHA | 31.08.2019 - 05:33..
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Balıkesir'de sokak hayvanlarını zehirlediler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda sokak hayvanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verilerek katledildi.

Sokaklara bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 40'a yakın sokak hayvanı telef oldu.

Balıkesir'de sokak hayvanlarını zehirlediler

ÇARESİZCE CAN ÇEKİŞTİLER

Yaşanan katliamın boyutunu gözler önüne seren vatandaşlar sokaklarda çaresizce can çekişen ve ağızlarından salyalar akan çok sayıda hayvanı görünce duruma tepki gösterdi.

Balıkesir'de sokak hayvanlarını zehirlediler

"KENDİ KÖPEĞİM TİTREYE TİTREYE GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜ"

Zehirlenerek telef olan hayvanlar arasında kendi köpeği de bulunan Veteriner Hekim Tolga Arslan duruma tepki göstererek, yapılan katliamı kınadı. Arslan, “Kim olduğu bilinmeyen kişiler zehirli tavuk parçaları atmışlar. Hangi mahalleye giderseniz gidin çok sayıda ölü kedi ve köpek var. Bunu yapanlar insan olamaz. Böyle bir vahşet, insanlık dışı bir muameledir. Kendi köpeğimiz de titreye titreye kendi gözlerimiz önünde öldü” dedi.

Balıkesir'de sokak hayvanlarını zehirlediler

Yaşanan katliamı gören mahalle sakinleri de bu korkunç vahşete tepki göstererek konuyu adli mercilere bildirdi.

Balıkesir'de sokak hayvanlarını zehirlediler VİDEO

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