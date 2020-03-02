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Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Bazı ihalelere fesat karıştıran 10 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA | 02.03.2020 - 10:27..
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Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Balıkesir ve Bandırma ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda suç örgütü kurmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli yağma yapan 10 zanlı yakalandı.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi, pompalı av tüfeği ve 38 fişek, kelepçe, el telsizi, suçtan elde edildiği düşünülen 295 bin lira, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

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