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Balıkesir'de suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 19.02.2020 - 06:14..
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Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, sabah saatlerinde polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirildi.

YAKALANANLARDAN YEDİSİ TUTUKLANDI

Zanlılardan M. A. K., Ö. K., D. G., D. K., B. K., E. K., ve N. K., çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderilirken, 2 kişi de elektronik kelepçe ile ev hapsi cezasına çarptırıldı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

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