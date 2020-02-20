Balıkesir'de tefecilere operasyon: 2 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tefecilik olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 10 bin 250 TL, 205 Euro, 9 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 1 adet tapu, 1 adet ajanda, 5 adet para makbuzu, 1 adet açık senet, 17 litre kaçak içki ve 2 adet cep telefonu olmak üzere toplam değeri 45 bin TL olan suç geliri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.