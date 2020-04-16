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Balıkesir'de toplu ulaşım ve özel araçlarda maske şartı

Balıkesir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma ile içinde en az iki kişinin bulunduğu özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

AA |
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Balıkesir'de toplu ulaşım ve özel araçlarda maske şartı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, kent genelindeki belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler, fabrika ve iş yerlerinin servis araçları, şehirler ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları ile içinde birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda maske kullanılması zorunlu tutuldu.

MASKE KULLANMAYANLARA PARA CEZASI

Açıklamada, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarının ön ile arka kapı girişlerine el dezenfektanı yerleştirilecek ve yoğunluğun önlenmesi için gerekli sefer tedbirleri alınacak.

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