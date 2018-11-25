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Balıkesir’de uyuşturucu baskını

Kepsut ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.11.2018 - 06:25..
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik Hotaşlar Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda F.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 8 bin 769 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 90 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet hançer ele geçirildi. Sürdürülen tahkikat sonucunda F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’de uyuşturucu baskını

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