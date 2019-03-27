Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi yakalandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde bir haftalık süreçte il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyonlar gerçekleştirildi.

TARİHİ OBJE VE UYUŞTURUCU TİCARETİ

Aramalarda, 1 kilo 200 gram bonzai, 700 gram skunk, 250 gram esrar, bin 860 adet uyuşturucu hap, 55 ecstasy hap, 21 gram metamfetamin, 13 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 32 adet fişek, 161 parça sikke ve tarihi obje ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 100 lira ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.