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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

3 ilçede düzenlenen operasyonda; 3 silah, 2 av tüfeği, 133 fişek ile 45,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA |
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 ilçede ''torbacı'' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 49 adrese operasyon başlattı.

Eş zamanlı operasyonda bazı evlere kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi.

Operasyonda 390 emniyet mensubu yer aldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 silah, yivsiz 2 av tüfeği, 133 fişek ile 45,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı ViDEO

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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