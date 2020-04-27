Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 ilçede ''torbacı'' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 49 adrese operasyon başlattı.
Eş zamanlı operasyonda bazı evlere kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi.
Operasyonda 390 emniyet mensubu yer aldı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 silah, yivsiz 2 av tüfeği, 133 fişek ile 45,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı ViDEO