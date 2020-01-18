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Balıkesir'de uyuşturucusu taciri 4 kişi tutuklandı

Balıkesir ve Manisa merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA | 18.01.2020 - 01:08..
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda, 410 adet uyuşturucu hap ile 189,24 gram esrar ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de uyuşturucusu taciri 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucusu taciri 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucusu taciri 4 kişi tutuklandı

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