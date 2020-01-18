Balıkesir'de uyuşturucusu taciri 4 kişi tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda, 410 adet uyuşturucu hap ile 189,24 gram esrar ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.