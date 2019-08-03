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Balıkesir'de yanan otobüste ölenlerin kimlikleri

Yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk, 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

AA & Ensonhaber | 03.08.2019 - 12:33..
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balıkesir

Balıkesir'de Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde, kahve makinasından kaynaklanan bir yangın çıktı.

Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ GÖZALTINDA

Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41), gözaltındaki işlemleri sürüyor.

YARALILAR HASTANEDE

Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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