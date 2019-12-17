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Balıkesir'de yaşlı adam sobadan zehirlendi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti.

DHA | 17.12.2019 - 20:32..
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde zehirlenme meydana geldi.

İki yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KORBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Özdemir cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü -1

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