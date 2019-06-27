taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7692
Euro
6.5688
Altın
1406.28
Borsa
95618.45
Gram Altın
260.57

Balıkesir'de yazlıkçıların şezlong eylemi

Sahile koydukları şezlong ve şemsiyelerin belediye ekiplerince kaldırılmasına tepki gösteren yazlıkçılar, yol kapattı.

AA | 27.06.2019 - 18:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda, çevredeki yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şezlong ve şemsiyeler, Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

BULVARI TRAFİĞE KATTILAR

Protesto amacıyla toplanan tatilciler, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye gelen jandarma ekipleri duruma müdahale etti.

KAZA YAŞANDI

Bu sırada bazı araç sürücüleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Bir araç sürücüsü, geri manevra yaparken Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz'a çarptı.

Balıkesir'de yazlıkçıların şezlong eylemi

Hafif yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'na gelen zabıta ekipleri, protestoculara, şezlong ve şemsiyelerin şikayetler doğrultusunda kaldırıldığını anlattı. Yazlıkçılar, zabıta ekipleriyle bir süre görüştükten sonra eylemi bitirdi.

Balıkesir'de yazlıkçıların şezlong eylemi

Öte yandan, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, bacağından yaralanan Uzman Çavuş Umut Yavuz'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Balıkesir'de yazlıkçıların şezlong eylemi

Balıkesir'de yazlıkçıların şezlong eylemi

Balıkesir'de yazlıkçıların şezlong eylemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni parti hazırlığında

Ali Babacan yeni parti hazırlığında

360
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

563
Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

133
Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

163
Susuz kalan Merkel yine titredi

Susuz kalan Merkel yine titredi

180
İBB'de devir teslim günü

İBB'de devir teslim günü

338
Mehmet Ali Erbil iyileşti

Mehmet Ali Erbil iyileşti

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir