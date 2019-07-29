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Balıkesir’de yol kapatma eylemi sonlandı

İki mahalleyi birbirine bağlayan hemzemin geçidin TCDD tarafından kapatılması üzerine, mahalle sakinlerinin eylemi sona erdi.

İHA | 29.07.2019 - 19:58..
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, 2. Gündoğan ile Gümüşçeşme mahallelerini birbirine bağlayan hemzemin geçidin TCDD tarafından kapatılması üzerine öğle saatlerinde yol kapatma eylemi başlatılmıştı.

"YOL TEKRAR YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILACAK"

Eylem sırasında mahalle sakinlerini ziyaret eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlarla konuşarak, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yapacakları toplantıda meseleyi masaya yatırarak çözüm arayacaklarını bildirmişti. Başkan Avcı toplantıdan sonra tekrar mahalle sakinleriyle görüştü. Toplantıda TCDD tarafından yolun kapatılmasının şimdilik rafa kaldırıldığını ve konuya çözüm bulacaklarını ifade eden Başkan Avcı, “Fen İşleri Daire Başkanlığı asfalt işini tamamlandıktan sonra yol tekrar yaya ve araç trafiğine açılacak” dedi.
Balıkesir’de yol kapatma eylemi sonlandı

Balıkesir’de yol kapatma eylemi sonlandı

Balıkesir’de yol kapatma eylemi sonlandı

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