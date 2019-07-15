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Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Ayvalık'ta sürücü değişimi yapmak için kenara çeken otomobile kamyonet çarptı.

DHA | 15.07.2019 - 18:24..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Tuzla mevkisinde İzmir yönüne giden Sevcan Yıldırım, sürücü değişimi için otomobilini yolun kenarına çekti.

Aynı yönde giden Orçun Yıldız yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı: 4 yar

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