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Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyon ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

AA | 08.03.2019 - 08:45..
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Alınan bilgiye göre, Yaya Mahallesi mevkiinde, Mehmet Gönüllü idaresindeki 10 HF 252 plakalı yolcu otobüsü ile İsa Yılmaz yönetimindeki 17 YA 499 plakalı kamyon çarpıştı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

İKİ ARAÇ ZEYTİNLİK ARAZİYE SAVRULDU

Kazada, her iki araç da yol kenarındaki bariyerleri aşarak, zeytinlik araziye savruldu. Kazada, otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ile ismi henüz belirlenemeyen otobüsün muavini olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan 7 yolcu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü İsa Yılmaz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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