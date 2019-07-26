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Balıkesir'de yürüyüş yapan yaşlı adama motor çarptı

Sabah yürüyüşü yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Fettah Bilgin (72), motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 26.07.2019 - 12:50..
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Balıkesir'in Bandırma'daki İnönü Caddesi'nde yürüyüşe çıkan Fettah Bilgin'e yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.T. (32) yönetimindeki 16 TK 659 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmayla Bilgin yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

MOTOR ÇARPAN YAŞLI ADAMIN DURUMU AĞIR

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilgin, ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

Balıkesir'de yürüyüş yapan yaşlı adama motor çarptı

Balıkesir'de yürüyüş yapan yaşlı adama motor çarptı

Balıkesir'de yürüyüş yapan yaşlı adama motor çarptı

Balıkesir'de yürüyüş yapan yaşlı adama motor çarptı

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