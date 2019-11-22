Balıkesir'deki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, T.K. isimli erkeğin aracılık yaptığı C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, iki şahsı yakın takibe aldı.

Takibin ardından, C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.

PARA VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

İki eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi.





2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.G. ve T.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



