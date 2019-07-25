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Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü. Yangın sırasında bölgede tatil yapanlar, büyük korku yaşadı.

DHA | 25.07.2019 - 21:12..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nin Badavut mevkiinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen alanın yakınında, yangın çıktı.

EKİPLERE MAHALLELİ DE YARDIM ETTİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter havadan, Ayvalık ve Burhaniye Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 6 arazöz ve Ayvalık İtfaiyesi'nden 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile karadan yangına müdahale edildi.Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi.

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede tatil yapan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

Balıkesir'deki yangın tatilcilerde korku yarattı

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