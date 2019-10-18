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Balıkesir'deki yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir'de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 18.10.2019 - 03:32..
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Balıkesir merkez Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta bir evde yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUĞU EVDEN ÇIKARDI

Sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan söndürme işlemi yaparken diğer yandan evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş’ü çıkartarak 112 Acil ekiplerine teslim etti.

Balıkesir'deki yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

ANNE VE BABA EVDE DEĞİLMİŞ

Olayla ilgili olarak çocuğun babasının akşam işe gitmek için evden ayrıldığı öğrenilirken annenin ise olay anında evde olmadığı iddia edildi.

Balıkesir'deki yangında 2 yaşındaki çocuk öldü


2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'deki yangında 2 yaşındaki çocuk öldü


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