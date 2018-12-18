Balıkesir'i İyi Parti'ye veren Kılıçdaroğlu tepki aldı

CHP’nin, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ı geri çekerek Balıkesir'i İyi Parti'ye vermesinin ardından, Balıkesir’de hararetli günler yaşanmıştı.

Sıcağı sıcağına bir grup partili ile Ankara’ya giden İl Başkanı Serkan Sarı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşerek karardan vazgeçilmesini istedi.

Daha sonra Balıkesir’e dönen Sarı, "Kazanacağımız ili verdiniz, hata yapıyorsunuz." dediğini söyleyerek son durum hakkında açıklama yaptı:

"MYK KARARINI BEKLEYECEĞİZ"

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede de Balıkesir’de büyük bir hata yapıldığını dile getirdik.

Bu gelişmelerin ışığında il yönetim kurulu üyelerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, pazartesi yapılacak olan MYK toplantımız ve salı günü yapılacak olan Parti Meclisi Toplantımızda alınacak kararları bekleyerek sürecin devamı konusunda bir tutum belirlemeye karar verdik.

BALIKESİR İLİ İÇİN ALINAN KARAR YANLIŞ

Bu süreç içerisinde tüm Türkiye’de yapılan ittifak görüşmelerinin partimize ve halkımıza sağlayacağı başarılar konusunda tereddüdümüz yoktur. İttifak süreci çıkış amacı yerel seçimlerde iktidar partisinin yapmış olduğu ittifaka karşı halkımızın birliğini oluşturabilme çabasıdır. Bunun bilinci ile hareket edildiğinden birçok ilimizde doğru olduğunu düşündüğümüz adımlar atılmıştır.

Fakat Balıkesir ili için varılan mutabakatın sayısal veriler ve sahada halkımızdan aldığımız tepkiler sebebi ile doğru olmadığını görüyor ve biliyoruz. Bu nedenledir ki Balıkesir ilinde yapılan ittifakın şekli itibari ile yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bu itirazlarımızı da ısrar ile dile getiriyoruz.

HATANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Bu hatanın düzeltilmesi için gereken her türlü mücadeleyi ve çabayı vermeye devam edeceğiz. Sonuç itibari ile yaşanılacak olan gelişmelerin ışığında yönetim kurulumuz olarak gereğinin yapılacağını beyan etmek isteriz.

Bu kararı almadan önce parti üst kurullarımızın kararlarını bekliyoruz. Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, belediye başkan ve belediye başkan adaylarımız ile yapacağımız toplantılar doğrultusunda CHP Balıkesir ilinin görüşünü oluşturarak halkımız ve partililerimiz için en doğru kararı alacağımıza inancımız tamdır. “