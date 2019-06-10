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Balıklara talep olmayınca fiyatlar düştü

İlde balığa talep az olunca tezgahtaki balıkların fiyatları düştü.

İHA | 10.06.2019 - 16:50..
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Ramazan ayının da geride kalmasıyla birlikte Ordulu balıkçıların tezgahları daha da şenlendi.

15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı nedeniyle az şekilde avlanan balık, fiyatları bir nebze yükseltti. Talebin az olması ise fiyatlarda düşüş yaşanmasına neden oldu.

KIRMIZI ET VE TAVUK ÜRÜNLERİNİ GEÇEMEDİ

Balıkçılar, havaların bu şekilde devam etmesiyle birlikte fiyatlarda yeniden düşüş yaşanabileceğini belirterek, insanların kırmızı et ve tavuk ürünleri kadar balık tüketmediğini belirtti.

Yaz aylarında olunmasına rağmen tezgahlardaki bolluğun devam ettiğini belirten Ordulu balıkçılardan Aydın Ceylan, insanların sadece kışın değil, bu mevsimde de balık tüketebileceğini söyledi.

Belirli balık türlerinin günlük olarak avlanıldığına dikkat çeken Ceylan, “Şu anda karagöz balığı 30, istavrit ve iskorpit 15, levrek ile alabalık 25, çupra ve somon 30, barbun 20 liradan satılıyor. Şu anda fiyatlar düşük ama talep oldukça az. Vatandaşlarımız bol bol balık yesin” dedi.

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