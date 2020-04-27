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Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

Antalya'da, akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulamadığı için 17 yıl önce böcek üretimine başlayan Selami Gökgöl, üretim tesisini fabrikaya dönüştürdü.

DHA |
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Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

Türkiye'de alanında ruhsatlı tek iş yeri olan Selami- Funda Gökgöl çiftine ait, 'böcek fabrikası' olarak da adlandırılan iş yerinde, 1,5 milyonu çekirge olan binlerce böcek bulunuyor...

Çift, 17 yılda milyonlarca böcek üreterek, hem Türkiye’ye hem de yurt dışına sattı.

"BALIK SEVDASI BENİ BU HALE GETİRDİ"

Bu işine başlamadan önce akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulmakta zorlandığını anlatan Selami Gökgöl, "Balık sevdası beni bugünlere getirdi. Birçok arkadaşımla bu işi konuştuğumda, 'Ne işin var, hamam böceği, çekirgeyi, kurdu kim senden alacak?' diyorlardı. Aradan 3-5 sene geçti, birkaç arkadaşla ek iş olarak 'Şu işi, bu işi yapalım' derken, biz 4 kafadar bu işe başladık." dedi.

Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

"ORTAKLAR ZAMANLA AYRILMAYA BAŞLADI"

Böcekçilik işinin basit olmadığını belirten Gökgöl, "İnatla 'Bu işi ilk biz yapacağız, belli bir noktaya getireceğiz' diye çok çabaladık. O kadar çabaladık ki ortak giriştiğimiz arkadaşlar tek tek zamanla ayrılmaya başladı. Biz en sonunda karı koca kaldık. Bu zaman içinde evimizi, arabamızı, arsamızı sattık, birçok fedakarlıkta bulunduk. İnatla bu işi yapacağım derseniz ve biraz da maddi fedakarlıkta bulunursanız bugünlere gelinebiliyor." diye konuştu.

Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

"EV ORTAMINDA YAPILACAK İŞ DEĞİL"

Şu an eşi Funda Gökgöl ile birlikte işi devam ettirdiklerini belirten Selami Gökgöl, "Her babayiğidin 'ben yaparım' diyebileceği bir iş değil. Çok bilgi, fedakarlık ister ve ev ortamında yapılabilecek bir iş kesinlikle değil. Çünkü böyle bir iş yapmaya kalktığınızda büyük bir arazi ve kapalı alanınızın olması lazım. Tavuk besleyen arkadaşlar tavukçuluğun ne kadar zor olduğunu bilir. Tavuktan da daha zor bir yetiştirme tarzı. Çünkü birçok detay var ve bunlara dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

"2 DEFA İFLASIN EŞİĞİNE GELDİM"

Böceklerin steril ortamda yetişmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Gökgöl, "Biz bunlar için özel teknolojiler kullanıyoruz. Dışarıdan aldığımız gıdaya dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Aldığımız her ürünü hayvanlarımıza veremiyoruz. Zirai ilaç kullanılmış ürünü hiçbir şekilde bu canlılara veremiyorsunuz. Aksi takdirde bunları öldürüyorsunuz. Bunu da yaşadık ve 2 defa iflasın eşiğine geldik. Burada hayvanlarımızın birçoğunu kaybettik ve tekrar inatla işimizi oluşturduk." diye konuştu.

Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

"BİZİM SAYEMİZDE HAYVANAT BAHÇELERİ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRDI"

Amacının para kazanmak olmadığını dile getiren Gökgöl,"Bizim sayemizde Türkiye'de birçok hayvanat bahçesi hayvan çeşidini geliştirdi. Çünkü eskiden hayvanat bahçelerinde özellikle sürüngenler, eklem bacaklılar, semenderlerde sıkıntı vardı, bu hayvanların yemi yoktu. Ama bizlerin üretimiyle birlikte hayvanat bahçeleri de şu anda çeşitliliğini 2'ye, 3'e katladı." dedi.

Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

"12 ÇEŞİT BÖCEK TÜRÜ ÜRETİLİYOR"

Fabrikada, yüzde 95'i locusta Migratoria, yüzde 5'i schistocerca gregaria olmak üzere toplam 1,5 milyona yakın çekirge olduğunu söyleyen Gökgöl, "Bünyemizde 12 çeşit böcek türü üretiliyor. 2 çeşit çekirge, 4 çeşit hamam böceği, kriket, un kurdu, morio kurdu, buffalo kurdu, cırcır, bal kurdu. Bu böcekleri her balık ve kuş türü, sürüngenler, eklem bacaklılar, semenderler gibi canlılar tüketiyor. Eşimle birlikte 4 kişi çalışıyoruz. Gece-gündüz hayvanların yemi veriliyor. Doğadaki çekirge türleriyle kıyasladığımızda vitamin ve protein açısından çok zengin." diye konuştu.

Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu

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