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Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Türkiye Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası etkisine girecek.

İHA | 24.12.2018 - 09:02..
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden başlayarak, soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girileceğinin tahmin edilmesi üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çeşitli uyarılar yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI 8-12 DERECE AZALACAK

Yağışlı ve soğuk hava dalgası ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurdumuzun yarın (24.12.2018 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen bu sistemde, bu hafta İzmir’de sadece salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege’de de hissedilecektir. Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir.” denildi.

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