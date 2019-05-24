Olay, akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak'ta meydana geldi.

BALKONDAN DÜŞTÜ

İftar hazırlığı yapan ailesinin iddiaya göre bir anlık dalgınlığından yararlanıp 5 katlı binanın 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonuna yönelenen Mert Muzaeffer Karaduman, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı VİDEO



ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Düşme sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Karaduman, doktorların Müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve komşularını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.