Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesi oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonunda dengesini kaybeden 36 yaşındaki Mine Akkoyun Balcı, beton zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mine Akkoyun Balcı'nın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

Çevre Mühendisi olan Mine Akkoyun Balcı, bir süredir TEMA Vakfı Ardeşen Temsilciliği görevini yürütüyordu. İlçede çok sayıda sosyal faaliyete öncülük eden Balcı, çocukların çevre bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Balcı'nın ölümü ilçeyi yasa boğdu.