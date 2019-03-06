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Baltalı kablo hırsızları yakalandı

Elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 06.03.2019 - 22:14..
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Çorum'da 5 gün önce, gece saatlerinde Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, eski stadyumun bulunduğu alana yapılan Kentpark’ın aydınlatılması için kullanılacak olan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi, çevreden geçenler tarafından fark edilerek yanlarında getirdikleri aletleri bırakarak olay yerinden kaçmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mobese ve güvenlik kameraları inceleyen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö. ve M.N. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sungurlu Cezavine gönderildi.
Baltalı kablo hırsızları yakalandı

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