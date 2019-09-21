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Baltalı katil atıyla kaçarken yakayı ele verdi

Van'da 5 yıl önce eşini baltayla öldüren zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

İHA | 21.09.2019 - 10:13..
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süredir aranan ve 'baltalı katil' olarak da bilinen A.H., yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muradiye Şehit Mehmetbey Mahallesi’nde arazi üzerinde atıyla kaçmaya çalışırken, jandarmanın dikkati sonucu kıskıvrak yakalandı.

Baltalı katil atıyla kaçarken yakayı ele verdi

37 YAŞ KÜÇÜK EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

1990 yılında adam öldürmekten 16 yıl hapis yattıktan sonra kendinden 37 yaş küçük A.H. ile evlenen ve 2014 yılında da eşini balta ile öldüren A.H.’nin, yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 22 adet mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Baltalı katil atıyla kaçarken yakayı ele verdi

JANDARMA SÖZÜNÜ TUTTU

Kıbrıs gazisi A.A.'nın, kısa süre önce kızı A.H.’nin katilinin bulunması için Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri de Kıbrıs gazisine verdikleri söz sonrası zanlıyı, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Baltalı katil atıyla kaçarken yakayı ele verdi

Baltalı katil atıyla kaçarken yakayı ele verdi

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