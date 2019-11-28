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Baltalı saldırganın cezası belli oldu

Seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vuran şahsın cezası, duruşmadaki iyi hali sebebiyle 10 aya düşürüldü.

DHA | 28.11.2019 - 09:13..
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Ümraniye'de otomobiliyle seyir halindeki Murat Okuyucu, aracında taşıdığı baltayı aracını sıkıştırdığını iddia ettiği kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla sallamıştı. 10 Mayıs'ta tutuklanan sanık, 27 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti.

Saldırgan Okuyucu'nun yargılandığı davanın, karar duruşması görüldü.

"KIZGINLIKLA ARACIMDAKİ BALTAYI SALLADIM"

Duruşmada söz alan sanık Murat Okuyucu, avukat istemediğini söyleyerek "Savunmamı kendim yapacağım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bir araç beni sıkıştırdı ve küfür etti. Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım. Daha sonra da sağdan kendi istikametimde devam ettim." diyerek beraatini istedi.

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İNDİRİMLİ 10 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murat Okuyucu'yu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Baltalı saldırganın cezası belli oldu

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