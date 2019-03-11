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Baltayla vapura giren şahıs serbest bırakıldı

İzmir’de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı balta ile yolcuları tehdit ettikten sonra gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

İHA | 11.03.2019 - 03:16..
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İzmir’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Konak-Karşıyaka seferini düzenleyen vapura Karşıyaka İskelesi’nden binen bir şahıs, ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, “Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul’a gidecek” dedi. Bu sırada telefonla konuşan şahıs, telefonla konuştuğu kişiye de, “Bu vapuru oraya getirteceğim” dedi. Yolcular, olay karşısında korkuya kapılırken, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan bir polis memuru ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine ekipler Konak İskelesi’ne geçti. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, baltayı da teslim etti. Daha sonra Anafartalar Polis Merkezi’ne götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Baltayla vapura giren şahıs serbest bırakıldı

Vapura baltayla bindi VİDEO

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