taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8365
Euro
6.5315
Altın
1346.32
Borsa
93322.18
Gram Altın
252.533

Baltık Denizi'nde Rus- ABD uçağı gerginliği

Rus sınırına yaklaşan ABD bombardıman uçağı, Rus uçağı tarafından engellendi.

İHA | 18.06.2019 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, Rus SU-57 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiğini açıkladı.

RUS UÇAĞI TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, tespit edilen Amerikan uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık SU-57 tipi uçağın kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı, Rus sınırına yaklaşan Amerikan uçağının Rus uçağı tarafından uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi VİDEO

KURALLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Baltık Denizi’nde yaşanan bu gerilimde Rus uçağının müdahalesinin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

474
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

156
Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

267
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

639
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

68
Gaziantep, Sneijder'i istiyor

Gaziantep, Sneijder'i istiyor

22
Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Lufthansa çalışanları greve gidiyor

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir