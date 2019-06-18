1 Antalya konut satışında üçüncü sırada Antalya 5 bin 91 konut satışıyla İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sıradaki yerini aldı.

2 NATO'nun ABD'li komutanı: Türkiye ile ilişkilerimiz pozitif S-400 krizinin Türkiye-ABD ilişkilerini bozduğu dönemde ABD'li komutandan olumlu bir açıklama geldi.

3 Kedisinin kaybolmasından sorumlu olanlardan şikayetçi oldu Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, şikayet üzerine kimsenin olmadığı evin balkonundan aldıkları yavru kedi kaybolunca, itfaiye görevlileri ile polisler hakkında soruşturma açıldı.

4 Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki Bisiklet ile bile kaldırımdan geçmekte zorlanan gençler, aracından yanından geçerken içeride oturan sürücüye "Başka yer yok mu" diyerek isyan etti.

5 Baltık Denizi'nde Rus- ABD uçağı gerginliği Rus sınırına yaklaşan ABD bombardıman uçağı, Rus uçağı tarafından engellendi.

6 Devlet bankalarından yeni konut kredisi kampanyası Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank emlak piyasasını hareketlendirmek için bir hamle yaptı.