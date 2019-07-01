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Balyoz davası eski hakimine hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 'Balyoz darbe planı davası' eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

AA | 01.07.2019 - 18:08..
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Balyoz davası eski hakimine hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 'Balyoz darbe planı davası' eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ergenekon davası başladığında 23 yaşında olan İrem Çiçek bugün 33 yaşına geldi.

Davanın sanıklarından Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, bugün çıkan kararları değerlendirdi.

"DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Çiçek, "İlk kez avukatlık cübbemi babamı savunmak için giyindiğim Ergenekon Davası tam 10 yıl sonra beraat ile sonuçlandı. Desteğini ilk günden beri yanımızda hissettiğimiz herkese tek tek teşekkür ederim. Hep birlikte başardık!"ifadelerini kullandı.

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